Het doek valt: deze scheidsrechters moeten de ultieme titelstrijd in goede banen leiden

Dit weekend krijgen we speeldag 10 van de play-offs te zien. En dus valt het doek over de competitie sowieso. Ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete club zal fluiten.

Champions' Play-offs

Drie belangrijke wedstrijden deze week opnieuw in de Champions' Play-offs. Er zal beslist worden over de titel in de Jupiler Pro League en dus zijn alle ogen gericht op met name twee van de drie wedstrijden.

Lawrence Visser mag Union - Gent voor zijn rekening nemen en zo mogelijk een ploeg kampioen zien worden. Jasper Vergoote zal hem bijstaan als VAR van dienst.

Lothar D'Hondt krijgt Club Brugge - Antwerp voor de kiezen. Ook die match kan nog van belang zijn voor de titel. Jan Boterberg is er de VAR van dienst. Voor Genk - Anderlecht werden Bram Van Driessche en VAR Erik Lambrechts gekozen.

Europe Play-offs

Over naar de Europe Play-offs, waar zaterdag het definitieve doek valt. Massimiliano Ledda neemt Dender - Mechelen voor zijn rekening. Allaerts fluit Westerlo - Standard en voor Charleroi - OH Leuven is Simon Bourdeaud'hui aangewezen.

Relegation Play-offs

En dan is er nog de barragewedstrijd tussen Cercle Brugge en Patro Eisden. Wim Smet zal die fluiten, met Nicolas Laforge als VAR.

Wat gaat uw favoriete ploeg dit weekend doen? En bent u tevreden met deze scheidsrechters? Laat het ons weten in de reacties!