Standard kan de revelatie van het seizoen zien vertrekken, al moet hij ook enkele miljoenen opbrengen

In alle stilte zal Standard zaterdag zijn laatste officiële wedstrijd van het seizoen spelen op het veld van Westerlo. Als laatste in de Europe Play-Offs hebben de Rouches nog maar één sportief doel: eindelijk een einde maken aan deze ongelooflijke reeks van 29 wedstrijden zonder overwinning in play-off 2.

Het wegspoelen van deze vernedering zou welkom zijn, maar het belangrijkste speelt elders in Luik. Met de recente komst van Giacomo Angelini als CEO, gevolgd door Pierre François en Marc Wilmots, werkt de club aan het saneren van de financiën en het voorbereiden van de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen.

Maar om dit nieuwe team te bouwen, zal er verkocht moeten worden, en daar is iedereen zich van bewust. Standard hoopt ongeveer 14 miljoen euro te verdienen aan uitgaande transfers, om de kas te spekken en een deel van de winst te investeren in nieuwe rekruteringen.

Terwijl Aiden O'Neill de club al heeft verlaten voor New York City FC voor iets meer dan twee miljoen euro, zijn andere spelers met een hoge marktwaarde op de transferlijst geplaatst. Onder meer Matthieu Epolo, Nathan Ngoy, Ilay Camara en Marlon Fossey.

Dat gezegd zijnde, elke aanbieding zal worden overwogen, ook voor de niet-genoemde spelers. Voor iedereen is het mogelijk om Sclessin te verlaten tijdens de zomerse transferperiode. En bij Standard wekt één van de revelaties van het seizoen al interesse.

Ondanks blessures en onzekerheden heeft Ibe Hautekiet zich opgeworpen als een echte leider in de verdediging. Zijn marktwaarde is bovendien geëxplodeerd: aanvankelijk geschat op 250.000 euro aan het begin van het seizoen, is het nu tien keer hoger met 2,5 miljoen euro.

Er is nog geen concrete aanbieding gedaan, maar de naam van Hautekiet staat op de shortlists van verschillende Belgische en buitenlandse clubs. Als er een serieus bod binnenkomt, zou de verdediger ook zijn koffers kunnen pakken. Intern wordt een bedrag van 3 miljoen euro genoemd - een bedrag dat de wankelende club wat ademruimte zou kunnen geven.