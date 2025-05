Club Brugge trekt aan langste eind: Toptalent op weg naar Jan Breydel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge lijkt de strijd om Samuel Gomez Van Hoogen te winnen. De jonge Belg heeft geen akkoord gevonden met PSV over een contractverlenging.

Van Hoogen is een jonge verdediger van 19. Hij speelde dit seizoen voornamelijk voor het beloftenelftal van PSV in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Maar ook voor het eerste elftal van de Eindhovenaren mocht hij al in actie komen.

Maar de onderhandelingen over een contractverlenging liepen spaak. Enter Club Brugge, die maar wat graag een jonge, talentvolle verdediger willen inlijven. Een strijd die ze nu ook lijken te winnen, schrijft Voetbal International.

Van Hoogen is geboren in Wilrijk en doorliep de jeugdreeksen van Lierse SK. Hij heeft een Spaanse vader en een Nederlandse moeder, maar kan op termijn dus ook voor de Rode Duivels kiezen.

Helemaal gratis zou Van Hoogen niet overkomen. PSV heeft nog recht op een opleidingsvergoeding. Deze zou rond de 300 000 euro schommelen.

Van Hoogen kan op termijn de opvolger worden van Joel Ordoñez. De Ecuadoraan lijkt stilaan onhoudbaar voor Club Brugge en zou weleens een mooie transfer kunnen maken komende zomer. Met Van Hoogen staat de volgende generatie dus al klaar.