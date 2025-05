Toby Alderweireld komt met bijzonder mooie woorden voor Jan Vertonghen, maar... "Dat vind ik heel jammer voor hem"

Toby Alderweireld kreeg een gepast afscheid bij Antwerp en Jan Vertonghen bij Anderlecht. Het respect tussen de twee is enorm.

Jan Vertonghen nam afscheid van het publiek van Anderlecht afgelopen weekend. Hij stond voor de laatste keer op het veld als prof, want hij zal dit seizoen niet meer in actie komen. Toby Alderweireld had nog mooie woorden voor zijn vriend.

"Ik denk dat Jan een mooi afscheid heeft gekregen, wat hij ook verdient", zegt hij bij DAZN. "Hij heeft een fantastische carrière gehad. Bij Anderlecht is het niet 100% gegaan hoe hij het zelf wou. Zeker met al zijn blessures."

"Het is heel jammer voor hem dat België nooit heeft kunnen zien hoe hij in het buitenland was. Topspeler, topprofessional. Eén van de beste centrale verdedigers ter wereld", gaat hij verder. De twee speelden veel matchen samen bij Ajax en nadien bij Tottenham. Ook bij de Rode Duivels was het een mooi duo.

"Bij Ajax heel veel wedstrijden. Ook bij de nationale ploeg. Dan vertrok hij naar Tottenham en ben ik nog een jaar bij Ajax gebleven, kampioen geworden. Dan naar Atlético gegaan en daarna Tottenham", vat hij de tijdlijn even samen.

"Daar zat hij ook. Dat was echt onze beste periode. Die jaren mochten we ons het beste duo van Engeland of misschien zelfs van Europa noemen", besluit Alderweireld.