🎥 DIW gaat helemaal los op Kevin De Bruyne: "Als je moet kiezen tussen KDB en nieuwe ballen voor de U9 ..."

Steeds meer ploegen tonen interesse in Kevin De Bruyne. Die heeft tot op heden nog geen definitieve beslissing genomen over zijn toekomst. En dus is er nog heel veel mogelijk. Ook Juventus klopt nu op tafel.

Juventus toont interesse in Kevin De Bruyne, die Manchester City aan het einde van het seizoen zal verlaten. Napoli heeft eerder al een bod uitgebracht. De Belgische middenvelder, die nog twijfelt, wil een weloverwogen beslissing nemen voor zijn verdere carrière. Kevin De Bruyne weet dat het einde van een tijdperk nadert. Na jaren van magie bij Etihad maakt hij zich klaar om Manchester City te verlaten. Heel wat teams hebben ondertussen al interesse getoond. Zeer veel interesse Daarbij Italiaanse ploegen, maar ook teams uit de Premier League - iets wat KDB ondertussen ook niet meer uitsluit. Napoli lijkt nog steeds de grootste kanshebber te zijn, maar een en ander kan snel veranderen. Ook vanuit de MLS en Saoedi-Arabië was er interesse. Ook Austin liet zijn interesse blijken, maar moest dat snel opnieuw intrekken omdat ze te weinig geld zouden hebben om hem te kopen. Dat was dan weer koren op de molen van De Ideale Wereld, die met een grappig filmpje uitpakte via de sociale media. Daarin wordt een zogezegde persconferentie gehouden in de kantine van FC Perk.