Vanhaezebrouck vol lof: "Hij is de sterkste in heel België de laatste jaren"

Union SG draait sinds zijn terugkomst op het hoogste niveau continu mee bovenin de Jupiler Pro League. Voor het vierde seizoen op rij is de titel een optie. Deze keer zitten ze er wel héél dichtbij.

Als de Brusselaars zondag winnen van KAA Gent, dan is de landstitel een feit. Twee jaar geleden liep het in eigen huis al eens mis op de slotspeeldag – toen tegen een veredeld B-elftal van Club Brugge.

Deze keer willen ze wél de oppergaai pakken. Het zou de Brusselaars misschien ook wel gegund zijn na de voorbije jaren, waarin ze altijd opnieuw moesten gaan bouwen met nieuwe spelers en nieuwe coaches en toch steevast resultaten wisten neer te zetten.

Jonge ploeg van Union SG en het brein van Pocognoli

“Ik hoor mensen over de jonkies van Genk bezig, maar Union heeft ook veel spelers met weinig ervaring”, aldus Hein Vanhaezebrouck in Extra Time. “Het is een hele jonge ploeg ook.”

“Maar je ziet het niet als je ze ziet spelen, helemaal niet. Het is het brein van Pocognoli dat hij overzet op die mannen. Zijn streven naar perfectie kan hij naar hen overzetten en dat iedere keer opnieuw.”

Sterkste van de laatste jaren

“Ik denk dat Pocognoli een toptrainer is. Hij heeft in ideale omstandigheden gewerkt, want dat bestuur roert zich niet – ook niet als het een beetje minder gaat. Er is geen enkel woord te lezen geweest vanuit het bestuur in de media.”

“Ze lieten hem verder werken en hij heeft het gekeerd. Ik vind hem de sterkste van de laatste jaren, in België. Het is vroeg na één jaar, maar toch.”