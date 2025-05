Filip Joos doet opvallende uitspraak over Extra Time

Het einde van Extra Time zou wel eens in zicht kunnen zijn. Al een paar maanden is daarover heel wat te doen. Tot op heden is er nog geen definitieve uitspraak, maar alle indicaties zijn er. En nu deed ook Filip Joos een opvallende uitspraak.

Extra Time werd als sinds 2009 al op de buis gebracht en deed dat in verschillende gedaantes en met verschillende presentatoren over die zestien jaar heen. Nu lijkt het einde van het programma echter in zit.

Zestien jaar lief en leedd

Frank Raes was de eerste presentator, met Filip Joos als sidekick. Daarna kregen we een periode met Aster Nzeyimana en uiteindelijk met Filip Joos zelf als presentator. De tanende kijkcijfers waren echter een doorn in het oog.

Vernieuwde decors of gaan opnemen in voetbalkantines? Ook dat bracht geen nieuwe boost meer in het aantal kijkers. Afgelopen maandag keken er zo'n 140.000 kijkers in volle titelstrijd, dat is ooit een veelvoud geweest.

Allerlaatste Extra Time

De VRT-sportredactie heeft niet geboden op het maandagavondluik van het tv-voetbalcontract en dus komt er normaal gezien geen voetbalprogramma met beelden uit wedstrijden. Wat dan wel?

Er wordt al langer dan vandaag geopperd dat de podcast 90 Minutes naar televisie zou kunnen verhuizen. Filip Joos deed maandag alvast een stevige uitspraak: "Volgende week zijn we er terug voor de allerlaatste Extra Time."