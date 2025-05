Antwerp gaat stevige lening aan om mythische Tribune 2 opnieuw op te bouwen

Antwerp gaat een fikse lening aan om de nieuwe Tribune 2 op te bouwen. Om dat allemaal te kunnen bekostigen, kloppen ze aan bij een Brits hefboomfonds.

12,5 miljoen euro. Zo groot is de kostprijs van de nieuwe Tribune 2 die Antwerp wil bouwen. Daarvoor heeft The Great Old centen nodig. En dus gaan ze een lening aan bij het Britse Fasanara. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Hoeveel de lening exact bedraagt, is niet geweten. Antwerp maakt wel gewag van het feit dat ze op enkele jaren de volledige lening kunnen terugbetalen. En zo kunnen ze beginnen bouwen aan hun nieuwe tribune.

De lening zou volgend Het Laatste Nieuws niet enkel zijn voor de bouw van de tribune. Ook in de dagelijkse werking van de club wordt stevig geïnvesteerd. Het zou gaan om enkele miljoenen euro's.

De afbraak van de mythische Tribune 2 is in volle gang. Daarna kan de bouw van de nieuwe tribune opstarten. De verwachting is dat in het najaar de supporters voor het eerst plaats kunnen nemen op de nieuwe tribune.

Antwerp speelde afgelopen zaterdag haar laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Het verloor met 0-4 van Union. Nu zondag trekt het voor haar seizoensafsluiter naar Jan Breydel om Club Brugge partij te geven.