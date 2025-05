Union SG krijgt nog wat extra steun in de titelstrijd: "Ik zal er zijn om het met jullie te vieren"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG kan dit weekend de titel pakken, maar moet dan wel nog voorbij KAA Gent. Ex-speler Victor Boniface kwam alvast met een mooie boodschap.

Union SG kan dit weekend de titel winnen in eigen huis. Bij een zege tegen KAA Gent spelen de Brusselaars sowieso kampioen dit seizoen.

Als het punten laat liggen, kan Club Brugge de landstitel nog binnenhalen. Het wordt sowieso een spannende laatste speeldag. Voor Union zou het na drie jaar meestrijden eindelijk een mooie bekroning kunnen zijn.

Victor Boniface was erbij in het seizoen 2022/2023, toen Union op de derde plaats eindige, op één punt van Antwerp. Hij scoorde dat seizoen 22 doelpunten in alle competities. De Nigeriaanse spits kwam nu met een mooie boodschap voor zijn ex-ploeg.

"Ik wil jullie het allerbeste wensen en veel succes. Ik wens jullie toe wat jullie jezelf toewensen. Heel veel succes met de laatste wedstrijd. Ik geloof in jullie", zegt hij volgens DAZN.

"Ik weet dat jullie geweldig bezig zijn dit seizoen. De laatste match zal het helemaal afmaken. Ga zo door. Ik wens jullie echt het allerbeste. Hopelijk worden jullie kampioen. Ik zal er zijn om het met jullie te vieren."