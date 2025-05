Jong Genk in 1B? Sam Kerkhofs spreekt klare taal over mogelijk grote gevolgen voor de 'Spor'

Wordt eerste nationale volgend seizoen een competitie met slechts vijftien clubs? Het lijkt er sterk op, zeker als Jong Genk terugkeert naar de Challenger Pro League.

Op maandag 16 juni stemt de Hoge Raad van de Belgische Voetbalbond over het nieuwe competitieformat. De kans is groot dat Jong Genk op 30 juni degradeert, maar op 1 juli opnieuw wordt toegelaten tot de Challenger Pro League (1B) om aan het quotum van vier belofteploegen te voldoen.

Het probleem is dat de amateurcompetities al op 1 juli officieel beginnen. Daardoor kunnen er geen wijzigingen meer gebeuren en schuift er niemand door om het plekje van Jong Genk in Eerste Nationale in te nemen. Dit betekent dat Eerste Nationale in het seizoen 2025-2026 waarschijnlijk uit vijftien in plaats van zestien teams zal bestaan.

Voetbal Vlaanderen gaf eerder al groen licht voor de hervorming van de competitie. Ook de Waalse amateurvleugel ACFF stemde woensdag in met het nieuwe format.

In ruil voor de quota in 1B ontvangen de amateurclubs jaarlijks een financiële compensatie van 200.000 euro. Hoe deze middelen precies verdeeld worden, wordt nog besproken.

Sam Kerkhofs, voorzitter van de 'Spor', spreekt zich alvast duidelijk uit over het voorstel. “Een competitie met vijftien is voor mij géén competitie. Zestien ploegen is het minimum en achttien ploegen is wenselijk.”