De verrassing van volgend seizoen bij Anderlecht? "Hij zou snel een publiekslieveling kunnen worden"

Bij Anderlecht zijn alle ogen al gericht op het volgende seizoen. Enkele nieuwe gezichten hebben zich al laten zien.

Naast de nieuwe aanwinsten Mihajlo Cvetković en Cedric Hatenboer, hebben andere spelers op het veld al laten zien wat we bij Anderlecht mogen verwachten volgend seizoen. Men denkt natuurlijk aan Nathan De Cat, die een sterke indruk maakte bij RSCA Futures en vervolgens bij het eerste team, maar ook aan Ibrahim Kanaté.

De Malinese linkervleugelspeler was een van de jonge spelers die in januari werden aangetrokken om eerst het behoud van de Futures te verzekeren, om vervolgens te kunnen streven naar een plaats in het eerste team. De 18-jarige speler wekt meteen hoge verwachtingen op.

Tegen Club Brugge maakte Kanaté zijn debuut bij het eerste team, door in te vallen in het laatste kwartier. Ondanks een niet al te gemakkelijke situatie, deed de nummer 99 van paars-wit denken aan Francis Amuzu met zijn ruimte-inname, terwijl hij ook een verfijndere techniek toonde.

Een goed doordacht groeiplan

Joren Dom zag Kanaté bij de Futures zijn eerste stappen zetten in het Europese voetbal. Hij sprak over zijn voormalige teamgenoot met La Dernière Heure: "Hij heeft het niveau om geleidelijk aan meer speeltijd te krijgen volgend seizoen. Vooral als Anderlecht in Europa speelt en er geroteerd moet worden", legt hij uit.

Volgens hem heeft de jonge Malinees veel kwaliteit. "Hij zou snel een publiekslieveling kunnen worden. Natuurlijk moet hij nog tactisch en disciplinair wat bijleren. Maar dat is normaal: hij staat nog maar aan het begin van zijn Europese avontuur." De vooruitgang van Nilson Angulo de afgelopen maanden laat zien dat geduld soms nodig is met jonge talenten die in Europa arriveren.

Zal Ibrahim Kanaté uitgroeien tot een van de eerste goede vondsten van Olivier Renard? Enzo Sternal had hem tijdens de zomer in de A-kern moeten vergezellen, maar werd gestopt door een kruisbandblessure en zal nog enkele maanden aan de zijlijn blijven.