KV Kortrijk lijkt dubbelslag te slaan met opvallend trainersduo

KM Torhout staat mogelijk voor een trainerswissel, nu assistent-trainer Kurt Bataille lijkt te vertrekken naar KV Kortrijk. Bataille zou de rechterhand worden van zijn neef Michiel Jonckheere, die bijna zeker de nieuwe hoofdtrainer wordt bij de West-Vlaamse club.

Jonckheere liet een aanbod om Club NXT te leiden aan zich voorbijgaan en kiest voor het avontuur bij KV Kortrijk, dat recent uit de Jupiler Pro League degradeerde. Bij Kortrijk zou hij herenigd worden met sportief manager Nils Vanneste, met wie hij eerder samenwerkte bij KV Oostende.

Michiel Jonckheere lijkt daarmee de topkandidaat om Bernd Storck op te volgen als hoofdtrainer bij KV Kortrijk. Hij blijft dit seizoen nog assistent bij Club Brugge, maar zal daarna zijn toekomst bepalen en waarschijnlijk samen met zijn oom Kurt Bataille het nieuwe avontuur aangaan.

Jonckheere en Bataille naar KVK?

De komst van Kurt Bataille naar KV Kortrijk heeft directe gevolgen voor KM Torhout. De huidige tweedenationaler moet mogelijk op zoek naar een nieuwe trainer. Bataille nam het stokje over van Quincy Rombaut in de herfst van 2024 en slaagde erin het behoud veilig te stellen voor zijn ploeg.

Manager Didier Degomme van KM Torhout bevestigt dat het vertrek van Bataille nakend is. “We weten dat Kurt mogelijkheden heeft, maar we wachten nu af", zegt hij in Het Nieuwsblad.

“Er is nog even tijd, want de voorbereiding start in juli. We volgen dit dossier op de voet en wachten nog even af, maar we houden rekening met een vertrek.”