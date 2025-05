Belgische traditieclub opnieuw dik in de problemen? Franse onderzoeksjournalist schreeuwt het uit, club reageert meteen

Deze donderdagnamiddag heeft de onderzoeksportjournalist Romain Molina een verontrustend bericht gepubliceerd op zijn sociale media over Excelsior Virton. De club heeft echter snel gereageerd.

In de wereld van het voetbal zijn er maar weinig gevallen van slecht bestuur die ontsnappen aan het scherpe oog van de Franse onderzoeksjournalist Romain Molina. Bekend om zijn onthullende artikelen gepubliceerd in de grootste internationale media, heeft hij bijgedragen aan het vallen van verschillende federatiebestuurders, beschuldigd van fraude, kindermisbruik en andere ernstige misstanden.

Naast deze onderzoeken heeft Molina ook interesse in de werking van Europese clubs. Op zijn YouTube-kanaal, gevolgd door bijna 400.000 abonnees, deelt hij zijn informatie rechtstreeks voor de camera, in een rauwe stijl, zonder montage, en aarzelt hij niet om misstanden aan de kaak te stellen.

Virton in de problemen?

Nu heeft hij op donderdag de verontrustende situatie bij Excelsior Virton aangekaart, een club uit Eerste klasse van het amateurvoetbal in de ACFF en eigendom van N'Golo Kanté.

"Wat er intern bij Virton (Belgische derde klasse) gebeurt is behoorlijk ernstig. De club is eigendom van N'Golo Kanté. Ik betwijfel of hij op de hoogte is, maar op dit tempo zal het binnenkort exploderen. (We zullen er binnenkort uitgebreid over praten)", schreef hij in een even verontrustende als raadselachtige boodschap.

C'est assez grave ce qui se passe en interne à Virton (D3 belge), le club détenu par N'Golo Kanté



Je doute qu'il soit au courant, mais ça va exploser dans pas longtemps à ce rythme



(On en parlera bientôt en détail) — Romain Molina (@Romain_Molina) May 22, 2025

Virton ontkent elk probleem

De club heeft niet lang gewacht om te reageren op deze uitspraak. In een verklaring die op hun sociale media is gepubliceerd, zegt het bestuur "verrast te zijn door de aankondigingen van journalist @Romain_Molina over de club" en beweert contact met hem te hebben opgenomen "om te weten waar het over gaat."

"Het bestuur van de club is volkomen sereen. Nee, de club staat absoluut niet op instorten. We blijven ook beschikbaar als de journalist meer opheldering wenst."

🚨 Surpris par les annonces du journaliste @Romain_Molina concernant le club, nous avons pris le soin de prendre attache avec lui afin de savoir de quoi il retourne. Lors de la discussion, nous avons rapporté les faits au journaliste qui disposait d'un certain nombre ... — Royal Excelsior Virton (@excelsiorvirton) May 22, 2025

Slechts enkele dagen geleden had president Rebeai Khabtane zich positief uitgelaten over de toekomst van de club in een interview voor interne media. Toch doet de toon van Romain Molina vermoeden dat hij beschikt over veel minder optimistische informatie.

Is dit een poging van de club om een beginnende mediabrand te blussen of een inschattingsfout van de journalist? De komende weken zullen waarschijnlijk meer duidelijkheid verschaffen.