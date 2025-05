Er is er eentje (vruchteloos?) aan het wachten op een voorstel van Anderlecht: ook voor hem is de trainerskeuze bepalend

Anderlecht plooit zich dubbel om Theo Leoni en Mario Stroeykens te overtuigen een contractverlenging te tekenen omdat hun contract afloopt volgend seizoen. Pijnlijk voor een andere middenvelder die wel graag zou blijven, maar die nog geen voorstel gekregen heeft. Mats Rits wil duidelijkheid.

Anderlecht doet er alles aan om Stroeykens nog te laten tekenen. Dat wil niet zeggen dat hij zal blijven, maar paars-wit zou zo wel sterker staan in de onderhandelingen met geïnteresseerde clubs zoals Marseille en West Ham. Theo Leoni is dan weer een ander verhaal: hij heeft een voorstel, maar wil wachten om te zien wie de nieuwe trainer wordt.

De Cat gaat meer speeltijd krijgen

Als Besnik Hasi aanblijft, is de kans bijzonder groot dat hij vertrekt, want onder de Kosovaar zag hij zijn speeltijd enorm naar beneden gaan. En dan is er dus Mats Rits, die eveneens over nog één jaar contract beschikt. De 31-jarige verdedigende middenvelder heeft nog geen voorstel.

Voor Anderlecht is zijn dossier niet prioritair, maar Rits wil wel duidelijkheid. Ook hij viel tijdens de play-offs naast de ploeg. Onder Hasi viel hij eveneens naast de ploeg en kreeg hij slechts twee basisplaatsen. Tegen Club Brugge afgelopen weekend werd hij bij de rust zelfs gewisseld.

Rits wil deze zomer weten of hij nog een toekomst bij Anderlecht heeft of vertrekken. Maar Anderlecht haalde met Cédric Hatenboer al een speler die op zijn positie kan spelen en heeft met Nathan De Cat ook een jeugdtalent dat ze meer kansen willen geven.

Hoog loon, maar wel een leider

Het ziet er dan ook naar uit dat Rits geen nieuw contractvoorstel gaat krijgen. De bij Club Brugge opgepikte middenvelder heeft immers een stevig loon en zijn doorverkoopwaarde daalt met het jaar. Besnik Hasi bestempelde hem wel al als één van de weinige leiders, maar de kans is groot dat Olivier Renard op de transfermarkt meer aandacht gaat besteden aan leidersprofielen.

Rits wil op zijn 31ste geen vijfde wiel aan de wagen gaan spelen en zal dus ook aandringen op een gesprek met de sportieve leiding. Daar hebben ze nog geen knopen doorgehakt, want het wordt wachten op wat er in het trainersdossier uit de bus valt. Maar we willen er geen geld op inzetten dat Rits straks nog in het Lotto Park speelt.