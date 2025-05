Het grote zomerproject is al begonnen: Anderlecht start aan operatie van een miljoen euro

Anderlecht is nog niet af van de problemen met zijn veld. De werkzaamheden zijn al begonnen om het terrein van het Lotto Park te renoveren.

Anderlecht heeft deze winter al een nieuwe grasmat laten aanleggen, die rechtstreeks uit Turijn werd overgebracht. Maar gezien de ernst van de schade bleek dat slechts een tijdelijke oplossing om het seizoen nog enigszins te redden.

Het laatste duel van het seizoen 2024/2025 in het Lotto Park werd vorig weekend tegen Club Brugge gespeeld. Sindsdien zijn de werken al van start gegaan, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Dit keer zal het plan wat langer duren. Het Lotto Park is opnieuw een open werf. Niet alleen het veld zelf wordt aangepakt, ook de drainage, het besproeiingssysteem en de veldverwarming worden volledig vernieuwd.

De hele operatie wordt geraamd op één miljoen euro en zal in twee fases verlopen: de eerste is nu begonnen, de tweede volgt in het voorjaar van 2026. De reden? De werken zijn te ingrijpend om allemaal in één zomer uit te voeren, onder meer omdat het gras voldoende tijd nodig heeft om te groeien en goed te wortelen.

Aangezien het nieuwe seizoen al midden juli start met Europese voorrondes, zal de nieuwe grasmat meteen zwaar belast worden. Daarom wordt volgend jaar opnieuw een nieuwe grasmat gelegd.