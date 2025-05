AS Monaco komt met meer informatie over 17-jarige Belg die hartaanval kreeg op het veld

Samuel Nibombé zakte in elkaar tijdens een wedstrijd van de de U23 van AS Monaco. Zijn toestand is nu stabiel.

Gisterenavond kwam er plots verontrustend nieuws binnen: tijdens het einde van de finale van de Challenge Espoirs tussen Rennes en Monaco kreeg Samuel Nibombé een hartaanval. Hij zakte in elkaar op het veld en werd onmiddellijk met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

De eerste geruchten waren eerder 'positief', aangezien Nibombé bij bewustzijn was toen hij het veld verliet. AS Monaoc kwam op donderdag met meer informatie over de Belgische U19-international.

"AS Monaco is blij te kunnen melden dat het goed gaat met Samuel Nibombé. Hij heeft de nacht in het ziekenhuis doorgebracht, zijn toestand is stabiel en het nieuws is positief" aldus de verklaring. "De Club wil de FFF en Stade Rennais van harte bedanken voor de kwaliteit van de ontvangst en organisatie van de wedstrijd, evenals voor de uitstekende samenwerking tussen de stafleden van beide clubs."

De Monegasken bedankten ook voor de vele steunbetuigingen op sociale media. De 17-jarige Belg zal nu de tijd nemen om te rusten en te verwerken wat er is gebeurd om betere beslissingen te nemen over hoe verder te gaan na deze hartaanval.

Samuel Nidombé groeide op in Mons tot zijn achtste en sloot zich vervolgens aan bij de Anderlecht tot 2018. Na vijf jaar bij Charleroi, maakte hij in juli 2023 de grote sprong naar AS Monaco. Laten we hopen dat dit incident zijn veelbelovende carrière niet zal tegenhouden.