Club Brugge-coach Nicky Hayen neemt opvallende beslissing voor laatste speeldag en voert sowieso één wissel door

Nicky Hayen zal alvast één grote verandering doorvoeren voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Simon Mignolet zou weer plaatsnemen onder de lat.

Club Brugge speelt dit weekend zijn laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Antwerp. Het zal nog spannende worden, aangezien zowel Club als Union nog kans maken op de titel.

Voor Union SG is de opdracht simpel: bij een overwinning tegen KAA Gent is de landstitel binnen. Voor Club zal het wat ingewikkelder zijn. De Bruggelingen moeten hopen dat Union punten laat vallen tegen de Buffalo's en zelf winnen om kampioen te worden.

Coach Nicky Hayen zal naar verwachting alvast één wissel doorvoeren in de laatste wedstrijd. Het Nieuwsblad meldt namelijk dat Simon Mignolet weer zou moeten terugkeren onder de lat.

Hij was geblesseerd en kon daardoor ook niet spelen in de bekerfinale. Sinds afgelopen weekend is de keeper weer fit, al kreeg Nordin Jackers ook tegen Anderlecht de voorkeur.

Maar op de laatste speeldag moet hij dus weer in actie komen. Hij stond niet meer op het veld sinds zijn botsing met Promise David in de nederlaag tegen Union.