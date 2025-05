Anderlecht zit nog met heel belangrijk transferdossier: "Je kan je afvragen of ze wel een betere gaan vinden"

Een belangrijk transferdossier van Anderlecht blijft dat van Mario Stroeykens. Hij kan op heel wat interesse rekenen, maar ook paars-wit zou hem graag nog willen houden.

Anderlecht verloor afgelopen weekend met 1-3 van Club Brugge. Een opvallend beeld kwam er vanop de bank: Mario Stroeykens zat er behoorlijk emotioneel bij na zijn wissel.

Dan rijst de vraag: was dit zijn laatste wedstrijd in het Lotto Park? Stroeykens kan op interesse rekenen, maar paars-wit onderhandelt over een contractverlenging en zou er zelfs goed voor staan.

"Als hij zo emotioneel is, moet hij maar bijtekenen", zei Filip Joos bij de podcast 90 Minutes. "Je ziet nu wel weer zijn kwaliteit. De vraag is: als je echt wil groeien als Anderlecht, moet je Stroeykens dan niet een jaar verlengen?"

"Je kan hem vragen om één jaar bij te doen, en dan garanties geven op een transfer. Als ploeg moet je ook nog eens iemand kunnen houden", vindt Joos.

En hij komt nog met een goed argument. "Je kan je ook afvragen of Anderlecht een betere gaat vinden", klinkt het bij de commentator. "Dat denk ik niet, dus kan je best hopen dat Stroeykens een blessurevrij seizoen kent."

"Hij gaat nu ook niet ergens door de grote poort binnen, het is niet Youri Tielemans die vertrekt. Ajax zal nu bijvoorbeeld geen 20 miljoen leggen, al zou hij daar wel absoluut basisspeler zijn", besluit Joos.