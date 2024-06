Wat staat er allemaal op het programma? Club Brugge maakt zomerplannen bekend

Club Brugge sloot het seizoen 2023/2024 af als kampioen. Na spannende play-offs won blauw-zwart uiteindelijk de titel op de laatste speeldag. Club zal zich binnenkort beginnen voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Voor de play-offs begonnen liep het allemaal een pak minder goed bij Club Brugge. Blauw-zwart had een serieuze achterstand op leider Union en had net Ronny Deila aan de deur gezet.

Onder Nicky Hayen beleefde de club uit West-Vlaanderen geweldige play-offs. Op de laatste speeldag kroonde Club Brugge zich uiteindelijk tot landskampioen na een gelijkspel tegen Cercle Brugge in de derby.

Nu zullen ze zich in Brugge binnenkort al beginnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. De club maakte zelf haar planning bekend via de clubwebsite.

'Op 21 en 22 juni starten we met de medische testen officieel aan het seizoen 2024/25. Twee dagen later - op 24 juni - staat voor Nicky Hayen en zijn team de eerste training van het nieuwe seizoen op het programma', klinkt het bij Club Brugge.

'Het traditionele eerste oefenduel van het seizoen spelen we tegen Knokke in Heist op 29 juni. Op 20 juli staat de Supercup thuis tegen Union SG gepland en tussenin spelen we onder meer tegen PSV en Norwich City', gaat de club verder.

Op 6 juli speelt Club ook nog in eigen huis tegen AEK Athene. Op 17 juli staat er een oefenduel tegen FCV Dender gepland, alweer thuis.