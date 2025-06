Anderlecht wrijft zich in de handen: Zeno Debast levert nog eens miljoenen op voor paars-wit

Zeno Debast heeft er met Sporting CP een goed seizoen opzitten in Portugal. Dat is ook héél goed nieuws voor Anderlecht.

Zeno Debast verliet Anderlecht afgelopen zomer om naar Sporting Clube de Portugal te trekken. Zijn eerste seizoen viel meteen geweldig mee in de Portugese hoofdstad.

Debast veroverde met Sporting de Portugese beker en de landstitel. Hij groeide ook uit van een centrale verdediger naar een middenvelder. Anderlecht zag alle successen graag gebeuren.

De Brusselaars verkochten Debast voor 15,5 miljoen euro, maar bedongen ook mooie bonussen, die tot 5,5 miljoen euro kunnen oplopen. Volgens Het Nieuwsblad casht Anderlecht nu al 2 miljoen euro.

500.000 euro omdat hij 25 matchen meer dan één helft op het veld stond. Dan nog eens 500.000 euro voor het winnen van de landstitel en een miljoen euro voor het behalen van Champions League-voetbal.

Het is verder belangrijk om te weten dat er bonussen meermaals geldig zijn. De kans is dus best groot dat Anderlecht in totaal 21 miljoen vangt voor Debast.