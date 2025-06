Hij moet grote schoenen vullen: dit wordt de vervanger van Kevin De Bruyne bij Manchester City

Kevin De Bruyne heeft Manchester City verlaten voor Napoli. Wie zal hem (zo goed mogelijk proberen te) vervangen in de kern van de Skyblues? Het antwoord is bekend.

Het opvolgen van Kevin De Bruyne is een enorme uitdaging en hem vervangen in het hart van de supporters van Manchester City lijkt onmogelijk. Maar dat is wat Tijjani Reijnders (26 jaar) zal proberen te bereiken. De komst van de Nederlandse AC Milan-speler zal binnenkort worden afgerond door de Engelse club.

Volgens transferguru Fabrizio Romano worden de laatste details momenteel afgerond: er zou een mondelinge overeenkomst zijn bereikt tussen Reijnders en Manchester City. Men verwacht dat de Engelsen ongeveer 70 miljoen euro zullen betalen om de Nederlandse international (22 caps voor Oranje) binnen te halen.

Het doel is dat Tijjani Reijnders bij de selectie van Manchester City kan komen die zal deelnemen aan het WK voor clubs (waarvan de aftrap gepland staat voor 14 juni). Het is bekend dat KDB zijn vertrek niet wilde uitstellen om aan dit toernooi deel te nemen, en verkoos geen risico's te nemen met betrekking tot zijn aanstaande transfer naar Napoli.

Toeval of niet? Het bedrag dat wordt uitgegeven aan Reijnders komt bijna overeen met wat destijds werd geboden om De Bruyne bij Wolfsburg weg te kapen. De Nederlander beleefde een seizoen met 15 goals en 5 assists in 54 wedstrijden - een profiel dat iets afwijkt van dat van de Belg, die zich onderscheidde door zijn assists in Duitsland.

Tijjani Reijnders tekende bij AC Milan in 2023, hij kwam toen over van AZ voor 20,5 miljoen euro. Zijn waarde wordt nu geschat op 50 miljoen euro, en hij zou de Rossoneri verlaten met 104 wedstrijden op de teller en 19 doelpunten.