'Club Brugge wil shoppen in eigen land en cultheld terughalen naar Jan Breydel'

Club Brugge is na het vertrek van Michiel Jonckheere naar KV Kortrijk op zoek naar een nieuwe T2 voor Nicky Hayen. Die lijken ze nu te hebben gevonden ... bij KV Kortrijk.

Terugkeer naar Jan Breydel

Michiel Jonckheere vertrekt zoals geweten naar KV Kortrijk. En het is ook daar dat ze de nieuwe assistent gaan zoeken voor Hayen, weet Het Laatste Nieuws te melden alvast.

Volgens de krant zou Joseph Akpala namelijk op de radar staan van Club Brugge. De gewezen spits was ooit een publiekslieveling op Jan Breydel en zou nu de terugkeer naar het geliefde stadion kunnen maken.

Assistent bij Kortrijk

De Nigeriaanse aanvaller speelde van 2008 - 2012 voor Club Brugge. Hij scoorde 56 goals in 168 wedstrijden voor blauw-zwart, daarna trok hij naar Werder Bremen voor een buitenlands avontuur.

Later keerde hij nog even terug naar KV Oostende als speler, sinds 2022 is hij assistent bij Kortrijk. Nu zou hij dus een mooie stap hogerop kunnen maken en gaan tekenen bij blauw-zwart. De deal zou de volgende dagen moeten beklonken worden.