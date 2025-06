📷 'Standard gaat voor spectaculaire terugkeer, maar fans niet blij'

Standard is stevig bezig alles in de juiste plooi te leggen. Na Marc Wilmots zou nog een oude bekende terugkeren.

De terugkeer van Marc Wilmots moet een nieuw tijdperk inluiden bij Standard. En volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is er nog meer volk op komst.

Hij meldt dat Benjamin Nicaise een nieuwe functie zou krijgen op Sclessin. Op dit moment werkt hij als scout bij Paris Saint-Gerrmain in Frankrijk.

Hij begon deze functie op 1 april 2022, nadat hij eerder technisch directeur was bij Standard de Liège. Zijn rol bij PSG richt zich op het identificeren van talent en het versterken van de ploeg met strategische aanwinsten.

In juni 2017 begon Nicaise als teammanager van de eerste ploeg, waarna hij in mei 2019 de leiding kreeg over de scoutingscel. Later werd hij benoemd tot technisch directeur. Daarbij werd hij verantwoordelijk voor de scouting en de dagelijkse werking van de technische, logistieke en medische staf van de A-kern.

Zijn expertise en ervaring als voormalig speler van onder andere Nancy, Metz, Amiens en Standard zelf, hebben hem een diepgaand inzicht gegeven in de werking van een professionele voetbalclub en dat zou hij nu opnieuw doen, samen met Marc Wilmots. Al zijn de fans niet bepaald loven, als we de reacties hieronder bekijken.