KAA Gent als beste keuze? Vanhaezebrouck denkt al na over ontslag van Leko

KAA Gent stelde Ivan Leko aan als nieuwe coach. Ex-trainer Hein Vanhaezebrouck laat zijn licht schijnen over de aanstelling.

Ivan Leko is de nieuwe coach van KAA Gent. Nochtans dachten veel mensen dat hij misschien wel voor Royal Antwerp FC zou kiezen, maar dat werd het dus niet.

“Ik vind het helemaal geen verkeerde keuze, zeker als je orde op zaken wil stellen. Wie ga je anders halen?”, vraagt Hein Vanhaezebrouck zich af in Het Nieuwsblad.

Rik De Mil was volgens Vanhaezebrouck helemaal geen optie. Die zou geen Europees voetbal laten liggen voor een job bij KAA Gent. En Leko zal meer impact op de groep hebben, dan Vincent Euvrard oordeelt Vanhaezebrouck nog.

Leko is volgens Vanhaezebrouck niet vies van een uitdaging, anders word je geen coach van Standard anderhalf jaar geleden. Ook nu waagt hij zich aan een avontuur.

“Bij Antwerp kent hij het huis, staan de supporters er nog vol achter, terwijl in Gent het stadion half leegloopt. Net dat is de challenge. En het verschil is dat hij in Gent meer tijd zal krijgen, als het even wat minder loopt. Meer dan bij Antwerp”, denkt Vanhaezebrouck al aan een mogelijk ontslag.

Bovendien leek het volgens Vanhaezebrouck moeilijk te worden om nog een seizoen vol te maken bij Standard. “De groep was leeg geperst. In de play-offs won hij geen enkele match meer. Hij eist veel, hè. Een ‘wij tegen de rest’-sfeer, dat creëert hij ook graag.”