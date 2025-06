Kampioen Union SG heeft oefenprogramma klaar: topduel is helaas achter gesloten deuren

Union SG geniet nog volop na van de landstitel. Al zit de voorbereiding ook zo goed als volledig in elkaar.

Binnen drie weken start landskampioen Union SG aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er staan enkele leuke oefenwedstrijden op het programma.

Op 23 juni staan de medische proeven voor de spelers op het programma. De eerste oefenwedstrijd is op 1 juli voorzien, tegen Union Rochefortoise uit eerste amateur.

“Op 5 juli volgt er een duel der kampioenen van de Lage Landen”, klinkt het. PSV, de Nederlandse kampioen als tegenstander dus, maar de match wordt achter gesloten deuren afgewerkt.

“Een week later oefenen we in De Kuip tegen Feyenoord, 12 juli om 14 uur (nog te bevestigen). Deze wedstrijd gaat door met fans.” Op 16 juli wordt nog een oefenwedstrijd gespeeld, maar daarvan is de tegenstander niet bekend. In het weekend van 19 juli volgt de Supercup tegen Club Brugge.

Union plant ook een fandag, “Onze ‘Zwanze Day’, met verschillende activiteiten. De spelers en staf zullen beschikbaar zijn voor een moment met jullie, onze fans. De datum, in juli, wordt nog bekendgemaakt.”