"De Bruyne kende me niet, maar eigenlijk merk je niet dat het de beste voetballers ter wereld zijn"

Kevin De Bruyne sluit zijn periode bij Manchester City af. Daar leerde hij in mei de Lommelse doelman Matthias Pieklak kennen.

De 18-jarige Matthias Pieklak trok in mei voor twee weken op oefenstage bij Manchester City. Daar kwam hij ook in contact met enkele van de grootste voetballers ter wereld.

Het werd voor hem een heel leerrijke periode, zo vertelt hij aan Het Belang van Limburg. Hij leerder Man City, maar ook de City Football Groep beter kennen.

Voor de youngster was het een geweldig moment. “De stijl van keepen is er volledig anders. Ik kreeg in die twee weken veel tips mee. Het zijn specifieke technieken die je helpen om op dat niveau nog meer ballen te pakken.”

Zoiets wordt volgens hem alleen in Manchester geleerd. Het waren zaken waar hij nog nooit van gehoord had, maar die hem in de toekomst zullen helpen.

Hij kwam ook in contact met enkele absolute wereldsterren, zoals KDB en Erling Haaland. “De Bruyne kende me niet, maar wist wel dat ik een Belg was”, gaat Pieklak verder.

“Selfies heb ik niet gevraagd, ik wilde niet als een supporter overkomen. Je merkt eigenlijk niet aan hen dat het de beste voetballers ter wereld zijn, buiten wanneer ze op het veld staan natuurlijk”, besluit hij.