Thomas Buffel doet stevig boekje open over manier van werken na ontslag bij Genk

Bij KRC Genk is opnieuw afscheid genomen van een belangrijk figuur met wat jaren op de teller. Zo gaat de vernieuwingscultuur bij de Limburgers onverminderd verder. Eerder dit jaar werd ook Thomas Buffel al ontslagen.

"Clubdokter Stijn Indeherberge en KRC Genk hebben beslist in onderling overleg uit elkaar te gaan", liet KRC Genk deze week weten in een persbericht op de webstek van de club.

Het is niet de eerste pion met veel ervaring die door de Limburgers werd ontslagen dit seizoen. Ook Thomas Buffel werd eerder dit jaar al de laan uitgestuurd als coach van Jong Genk. Hij is daar nu op teruggekomen in TVL Sportcafé.

Alles voor het A-team

"Ik snap dat jonkies worden doorgeschoven na een goed seizoen, om het risico niet te lopen ze kwijt te spelen. Maar dat brengt wel complexiteit mee", aldus Buffel.

Het maakte de voorbereiding op wedstrijden volgens het Genk-icoon lastig. Zo was er het voorbeeld van Palacios en Kongolo. Die zouden op een bepaalde week meespelen met Jong Genk, maar kwamen niet opdagen op training.

Puzzelwerk

"Ik stelde toen de vraag hoe het zat, maar de ene was geblesseerd en de andere mocht niet meespelen. Dat was dan opnieuw puzzelen. En woensdag mochten ze opnieuw wél spelen en een halfuur later opnieuw niet meer. Dat is niet makkelijk."

"Alles in functie van het A-team? Dat is geen probleem voor mij, maar dan is het niet correct dat er in een opwelling beslist wordt om een shock-effect erin te blijven met een andere coach. Dat mag in de toekomst niet meer gebeuren."