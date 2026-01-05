OFFICIEEL: Standard haalt speler vroeger dan verwacht terug bij Lierse

Foto: © photonews

We wisten al dat, behoudens verrassing, de uitleenbeurt van Yann Gboua aan Lierse niet verlengd zou worden in de tweede seizoenshelft. Dat is nu ook officieel.

Het nieuws dateerde eigenlijk al van vóór Kerstmis: Yann Gboua (17) zou zijn uitleenbeurt bij SK Lierse niet uitdoen. Afgelopen zomer werd het jonge talent uit de Luikse academie gestald bij de Pallieters, waar hij 13 wedstrijden speelde in de Challenger Pro League, zonder te scoren.

Bij Standard blijft men echter sterk geloven in zijn potentieel. Vincent Euvrard besloot Gboua dan ook mee te nemen op winterstage naar Portugal. Toch had Lierse het vertrek van de aanvaller nog niet officieel bevestigd, terwijl hij in principe tot het einde van het seizoen was uitgeleend.

Yann Gboua gaat eerst aan de slag bij SL16

Het is nu officieel: de Luikse aanvaller verlaat het Lisp en keert terug naar Sclessin. De kans is groot dat hij in eerste instantie SL16 zal versterken in Eerste nationale, alvorens eventueel zijn kans te krijgen bij de A-kern.

Bij Lierse liet Yann Gboua zich vooral opmerken in de Beker van België met een sterke prestatie tegen Merelbeke (één doelpunt en één assist). Vorig seizoen maakte hij, ondanks zijn jonge leeftijd, al indruk bij het SL16 met 7 doelpunten in 16 wedstrijden.

Gboua wordt binnen de academie van Standard beschouwd als de snelste speler op vlak van pure snelheid. In de komende maanden zal hij die kwaliteit moeten koppelen aan een betere spelintelligentie om het vereiste niveau te bereiken.

