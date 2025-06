Heeft RSC Anderlecht vers geld gevonden? 'Belgische recordkampioen gaat samenwerken met PSG én Qatarese geldschieter(s)'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht wil de komende seizoenen opnieuw prijzen pakken. Vers geld is dan ook altijd welkom in het Lotto Park. Heeft Marc Coucke een héél opvallende geldschieter gevonden?

Voor alle duidelijkheid: Marc Coucke is niét van plan om RSC Anderlecht te verkopen. De Belgische recordkampioen is (eindelijk) financieel gezond en wil zich de komende seizoenen opnieuw profileren.

Om het elftal te versterken zijn extra fondsen altijd welkom. Volgens de Franse media lijkt er een opvallende deal op komst.

Gaan RSC Anderlecht en PSG samenwerken?

Anderlecht en PSG praten over een samenwerking. En die samenwerking zou er eentje zijn met sportieve én financiële voordelen.

PSG zou jonge talenten kunnen laten rijpen in Brussel, maar eveneens zijn de Qatarese eigenaars van de Franse grootmacht bereid om te investeren in paars-wit.

Wat deed Marc Coucke de voorbije weken in Parijs?

Het moet gezegd: Coucke was de voorbije weken meermaals in Parijs. Volgens andere - eveneens Franse - bronnen zou het gaan om een deal in de hotelwereld. Wordt ongetwijfeld vervolgd…