Franky Van der Elst is duidelijk onder de indruk: "De beste in de Belgische competitie"

Hans Vanaken kan terugblikken op een topseizoen met Club Brugge en bereidt zich intussen voor op interlands met de Rode Duivels. Volgens Franky Van der Elst bewijst hij keer op keer waarom hij tot de besten van België behoort.

Hans Vanaken bereidt zich momenteel voor op de interlands tegen Noord-Macedonië en Wales met de Rode Duivels. De middenvelder beleefde een geweldig seizoen met Club Brugge, waarin alleen de titel ontbrak.

Blauw-zwart had een fantastische run in de Champions League, deed het goed in de play-offs en won de Beker van België. Kapitein Vanaken had ook dit seizoen weer een grote impact op de resultaten.

Het kan dan ook niet ontkend worden dat hij mentaal sterk is. "Dat moet wel als je zo lang aan de top wil spelen", zegt Franky Van der Elst bij Het Belang van Limburg. "En als er al eens een beetje kritiek kwam, heeft hij daar nooit onder geleden."

De Fox gaat verder met mooie woorden. "Weet je, Hans is gewoon iemand die perfect weet wat hij kan en wat hij niet kan."

"Hij spreekt dat niet altijd uit met veel woorden, maar zeker wel met daden. En wat voetbalintelligentie betreft, is hij zonder enige twijfel de beste in de Belgische competitie", besluit Van der Elst duidelijk.