Lokeren-Temse schiet in actie: terwijl fans wachten op Nainggolan, komt de club met ander transfernieuws

Lokeren-Temse begint aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League. Eén vraag blijft fans bezighouden: wat met Radja Nainggolan? Intussen werd wel het contract van Indy Boonen verlengd.

Lokeren-Temse werd in de Promotion Play-offs uitgeschakeld door Patro Eisden Maasmechelen. Daardoor blijft het ook volgend seizoen nog actief in de Challenger Pro League.

De club bereidt zich nu volop voor op het nieuwe seizoen. Het behandelt enkele belangrijke dossiers. De fans wachten vooral op meer rond Radja Nainggolan, die nog geen nieuw contract heeft.

Het Nieuwsblad meldt nu dat Indy Boonen wel een contractverlenging heeft gekregen. Hij zag zijn contract met één seizoen verlengd worden op Daknam.

De middenvelder kwam 34 keer in actie bij Lokeren-Temse afgelopen seizoen, was goed voor vier doelpunten en zes assists. Er is ook meer nieuws over Samuel Ntamack.

Hij werd afgelopen seizoen gehuurd van FC Annecy. Er was een aankoopoptie, maar die werd uiteindelijk niet gelicht. Hij kondigde zelf aan dat hij vertrekt.