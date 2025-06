Opnieuw beweging in Brussel: opvallend vertrek bij Anderlecht

Verrassing bij Anderlecht: de club neemt afscheid van een prominent figuur binnen de club. Kenneth Bornauw, CEO Non-Sports, vertrekt.

Het lijkt wel alsof er geen week voorbijgaat bij RSC Anderlecht zonder beweging binnen de organigram. Terwijl onlangs Besnik Hasi bevestigd werd in zijn functie als trainer, vertrekt er weer een ander prominent lid van de club.

Kenneth Bornauw, bekend bij de supporters als vader van voormalige Mauve Sebastiaan Bornauw, heeft aangekondigd te vertrekken na drie seizoenen van goede en loyale dienst. Hij was de rechterhand van Wouter Vandenhaute en als CEO Non-Sport was hij verantwoordelijk voor de niet-sportgerelateerde afdelingen.

Zijn vertrek is eigenlijk een ontslag, zoals La Dernière Heure meldt. "Het was een voorrecht om voor de club te werken en bij te dragen aan de vormgeving van het bedrijf van RSC Anderlecht. Ik ben me ervan bewust dat dit uniek is en koester deze mooie momenten", verklaart hij.

Het is nog niet bekend wie hem zal vervangen, aangezien de club hier nog niet over gecommuniceerd heeft. Maar na de benoeming van Tim Borguet als CEO Sport om Olivier Renard te ondersteunen, werd er geen nieuwe verandering verwacht binnen de organigram van de club.

Deze onverwachte ontwikkeling werpt opnieuw vragen op over de stabiliteit en koers binnen de bestuurskamer van Anderlecht. En dit in woelige periode...