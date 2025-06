Hij bleef al vaak onder de verwachtingen: moet Leandro Trossard starten bij de Rode Duivels?

Leandro Trossard heeft geen nieuwe dynamiek gebracht tijdens de eerste samenkomst van de Rode Duivels onder leiding van Rudi Garcia. Is het tijd voor de Franse coach om hem op de bank te zetten?

Op 23 maart slaagden de Rode Duivels erin. Ze keerden het tweeluik tegen Oekraïne om door met 3-0 te winnen in de Cegeka Arena. Ondanks een 3-1 nederlaag in Spanje in de heenwedstrijd, bleven de mannen van Rudi Garcia in Liga A van de Nations League. In deze wedstrijd waren de meeste Belgische spelers op niveau, met uitzondering van één... Leandro Trossard.

Er kan geen twijfel over bestaan: Leandro Trossard is de grote verliezer van de laatste bijeenkomst. Alexis Saelemaekers viel in voor hem na 69 minuten en speelde nog een mooie rol. Hij was met name betrokken bij het tweede doelpunt van Romelu Lukaku.

De Franse coach zou sterke keuzes kunnen maken om de kwalificatiecampagne voor het WK 2026 te beginnen. België speelt deze vrijdag tegen Noord-Macedonië in het Nationaal Stadion Toše Proeski (20:45 uur) alvorens maandag een tweede wedstrijd tegen Wales te spelen in het Koning Boudewijnstadion (20:45 uur).

Onder de geselecteerde vleugelspelers bevinden zich Jérémy Doku, Malick Fofana, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers en Leandro Trossard. Charles De Ketelaere kan ook aan de rechterkant spelen. In Murcia had Rudi Garcia de aanvaller van Arsenal op links en CDK op rechts opgesteld. Deze keuze bleek niet erg effectief te zijn. In de wedstrijd in Limburg stond Jérémy Doku aan de linkerkant terwijl Trossard in de basisopstelling bleef, maar deze keer aan de rechterkant. Terwijl de voormalige Anderlecht-speler een assist gaf, had de voormalige speler van Genk het moeilijker.

Leandro Trossard op de bank?

Het is dan ook logisch dat nu de vraag rijst over de nabije toekomst van Leandro Trossard in het nationale team. Rudi Garcia heeft andere opties, zelfs als het zeer waarschijnlijk is dat hij vertrouwt op Trossard, die ondanks alles actief is gebleven bij Arsenal aan het einde van dit seizoen. In de laatste 7 Premier League-wedstrijden heeft de Rode Duivel vier doelpunten gescoord en twee assists gegeven.

De Franse tacticus zou bijvoorbeeld Alexis Saelemaekers of Dodi Lukebakio op de rechterkant kunnen opstellen en Jérémy Doku op de linkerkant als hij besluit om Leandro Trossard niet te laten starten. Wat Malick Fofana betreft, is de kans klein dat hij in de basis zal beginnen. Hij zou echter wel een uitstekende supersub kunnen zijn. De speler van Lyon lijkt het meest geschikte profiel te hebben om voor gevaar te zorgen bij invalbeurten.