Anderlecht-target ruilt Bayern van Kompany in voor andere topclub: Genk haalt opgelucht adem

Dit seizoen keepte Daniel Peretz drie wedstrijden in de Duitse competitie, eentje in de Champions League en eentje in de Duitse Beker. De Israëliër hoopt echter op meer speelkansen.

Ook vorig seizoen kwam de 24-jarige doelman niet verder dan zeven wedstrijden, vooral in de Europese kwalificaties. En toen had Anderlecht hem ook meteen op de radar gezet om afgelopen seizoen al te huren.

Ook Brondby en FC Kopenhagen toonden toen interesse, maar uiteindelijk zou er geen deal komen en Peretz bleef gewoon in München. Een jaar later lijkt het nu wél tijd voor een transfer.

Daniel Peretz is in advanced talks with PSV Eindhoven.



The deal concerns a loan with an option to buy. Peretz is keen on the move. A few details still need to be finalised.



Loaning or selling Peretz with a buy-back option was FC Bayern's clear plan.