Verrassing van formaat: 'David Hubert gaat aan de slag bij deze JPL-club'

Vlak voor de Play-offs werd David Hubert ontslagen bij RSC Anderlecht. Nu staat hij op het punt een nieuwe uitdaging aan te gaan in de Jupiler Pro League.

David Hubert werd eind 2024 naar voren geschoven als hoofdcoach van RSC Anderlecht, na het ontslag van Brian Riemer. Eerst als interim-coach overtuigde Hubert Jesper Fredberg en vooral Wouter Vandenhaute dat hij de juiste man voor de job kon zijn.

Na een knappe start - vooral in Europa - werd het allemaal wat moeilijker voor Hubert: de uitschakeling tegen Fenerbahçe na net de top 8 gemist te hebben in de Conference League, evenals een gebrek aan vooruitgang in het spel van RSCA, deden Olivier Renard, de nieuwe sportief directeur, beslissen om afscheid van hem te nemen.

Hubert moet Coleman vervangen bij OHL

De timing van zijn ontslag was wreed: net voor de Play-offs, en vooral vlak voor een finale van de Beker van België die hij uiteraard hoopte mee te maken. Sindsdien heeft David Hubert geen functie als coach meer gehad en heeft hij zich onder meer kortstondig omgeschoold tot analist voor RTL Sports tijdens Champions League-uitzendingen.

Maar de ex-T1 van Sporting Anderlecht staat nu voor een nieuwe uitdaging. Volgens informatie van Sacha Tavolieri moet David Hubert de nieuwe coach van OH Leuven worden, waar Chris Coleman zal vertrekken. De Welshman heeft dit seizoen niet overtuigd.

Onlangs werd bekend dat OH Leuven groen licht van King Power afwacht om het ontslag van zijn coach officieel te maken. Verschillende namen werden genoemd als mogelijke opvolgers; uiteindelijk werd David Hubert, die 89 keer het shirt van OHL droeg, gekozen.