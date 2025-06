De vernedering in de finale van de Champions League heeft verregaande gevolgen én opvolger zit al in de pijplijn

Zoals verwacht heeft de prestatie van Inter in de Champions League-finale Simone Inzaghi de kop gekost. De Milanese coach is ontslagen.

Op dinsdag kondigde Inter Milaan aan dat het afscheid neemt van haar coach, Simone Inzaghi. De Italiaan overleefde de nederlaag in de Champions League finale niet, vooral door de manier waarop deze nederlaag tot stand kwam - de Nerazzurri waren onbestaand tegenover Paris Saint-Germain.

Inzaghi was sinds 2021 in functie en kende enorm succes bij Inter, met het winnen van de Italiaanse titel vorig seizoen. Maar deze mislukking in de CL-finale was de tweede, na de nederlaag van 2023.

Simone Inzaghi lascia la panchina dell'Inter dopo 4 anni, 217 panchine, 6 trofei sollevati.

— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 3, 2025

"Het is tijd voor mij om de club te bedanken na een traject van vier jaar waarin ik alles heb gegeven", verklaarde Simone Inzaghi in een verklaring op de website van Inter Milaan. "Elke dag was mijn eerste en laatste gedachte van de dag gewijd aan Inter."

Beslissing gemaakt

Wie zal Inzaghi opvolgen aan het hoofd van de Nerazzurri? De vraag blijft open, maar een naam lijkt naar voren te komen. Het zou namelijk kunnen gaan om Cesc Fabregas, de huidige coach van Inter Milaan en genoemd als een van de favorieten door de Italiaanse pers. Ook Mark Van Bommel wordt genoemd.

Ondertussen zou ook Inzaghi al een oplossing hebben naar zijn toekomst toe. Bij Al Hilal zijn ze op zoek naar een nieuwe coach en de Italiaan zou perfect in het plaatje kunnen gaan passen.