Zijn vertrek bij Standard staat vast: 'Ivan Leko heeft gekozen en wordt nieuwe coach bij deze JPL-club'

Het lijkt te worden bevestigd: Ivan Leko zal niet langer de coach zijn van Standard volgend seizoen. De Kroaat zou naar een andere club in de Jupiler Pro League trekken terwijl de Rouches op zoek moeten gaan naar een nieuwe trainer.

Het was de grote vraag aan het einde van het seizoen, vooral na de komst van Marc Wilmots: wat met de toekomst van Ivan Leko? De Kroaat heeft dit seizoen wonderen verricht gezien de middelen die hem ter beschikking stonden, maar we weten dat hij ambitieus is. Een project dat stabieler is en over meer middelen beschikt, zou hem niet teleurstellen.

Aan de kant van het nieuwe sportieve management van Luik, hebben ze meteen geprobeerd de geruchten te temperen door te vragen om respect voor de coach en de huidige staf. Ze ontkenden de vertrekgeruchten.

Maar hier is het moeilijk om naïef te zijn: Leko leek op weg naar een vertrek. En dat wordt nu bevestigd: Sacha Tavolieri kondigt deze woensdag aan dat Ivan Leko voor KAA Gent heeft gekozen.

Deze informatie kunnen we bevestigen. Laten we toevoegen dat om de deal te laten plaatsvinden, Gent het laatste jaar van zijn contract bij Standard moet afkopen, net zoals destijds gebeurde met het vertrek van Ronny Deila naar Brugge.

Standard zit volledig mee in deze deal en kan vooruitgaan, misschien door Karel Geraerts daadwerkelijk aan te stellen als nieuwe coach in de komende dagen. Alles zou deze week in een stroomversnelling moeten raken, en aan de kant van de Rouches zal het vertrek van Leko in sereniteit verlopen.