Geweldige transfer in de maak voor Mile Svilar? Vincent Kompany houdt alles goed in de gaten

Mile Svilar heeft de afgelopen seizoenen flinke vooruitgang geboekt bij Roma. Hij zou daarom een salarisverhoging kunnen eisen die past bij zijn nieuwe status, en de onderhandelingen zijn gecompliceerd.

De voormalige jeugdspeler van RSC Anderlecht wordt sinds zijn debuut geprezen als een toekomstige topkeeper op Europees niveau, maar Mile Svilar heeft geduld moeten hebben. De afgelopen seizoenen heeft hij zijn plaats veroverd bij AS Roma.

Dit seizoen behoorde Svilar bij de beste keepers in de Serie A, op 25-jarige leeftijd lijkt hij klaar te zijn voor de absolute top. Momenteel ligt hij onder contract tot 2027, maar zijn prestaties zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan en Roma wil een vertrek voorkomen door zijn contract te verlengen.

Probleem: volgens Calciomercato is de voormalige paars-witte speler veeleisend. Zijn salariseisen zouden rond de 4 miljoen euro liggen (tegenover 1,6 miljoen euro op dit moment), terwijl het huidige aanbod van Roma momenteel rond de 3 miljoen ligt.

Mile Svilar straks naar Bayern München?

Als er geen akkoord wordt bereikt, betekent dat niet noodzakelijk dat een vertrek onvermijdelijk is, omdat AS Roma een forse som zal vragen voor hun keeper. Maar een vertrek zou dan zeker worden binnen een jaar. Caught Offside beweert dat clubs als Manchester City of Bayern München geïnteresseerd zijn; Roma zou ongeveer 50 miljoen euro willen voor de Belgisch-Servische keeper.

Onlangs was Svilar onderwerp van discussie door de bondscoach van Servië, die momenteel tegen een terugkeer van de Servische international in het nationale team is. Bondscoach Dragan Stojkovic heeft ook kritiek geuit op de Belgische federatie, die "het FIFA-reglement niet begreep" en hoopte de voormalige U21-international te kunnen oproepen.