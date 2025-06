Guy Martens is verrassend duidelijk en ziet slechts één groot verschil tussen Thibaut Courtois en Matz Sels

Door de blessure van Thibaut Courtois zal Matz Sels naar alle waarschijnlijkheid een plaats in doel krijgen bij de Rode Duivels. Keeperstrainer Guy Martens kan slechts één verschil opnoemen tussen de twee.

Guy Martens heeft een nieuwe taak gekregen bij de Rode Duivels. Als keeperstrainer staat hij de nationale ploeg bij. Deze week bereidt hij de doelmannen voor op de interlands tegen Noord-Macedonië en Wales.

Thibaut Courtois is geblesseerd en kan er dus niet bij zijn. Dat vond de keeper zelf doodjammer volgens Martens. Gelukkig lopen er nog genoeg goede doelmannen rond bij de nationale ploeg. De logische vervanger zou Matz Sels zijn.

"Ik denk dat Thibaut al veel vroeger klaar was voor de top", zegt Martens bij Sporza, wanneer hij de twee vergelijkt. "Matz speelde als 19-jarige nog bij de beloften van Lierse, toen Thibaut al op het hoogste niveau speelde bij Atlético. Sels was een laatbloeier."

"Ik denk dat Thibaut een van de beste doelmannen ter wereld is, maar Matz heeft zich staande gehouden in de beste competitie ter wereld. Dan kan je wel zeggen dat Sels ook een topper is."

Martens ziet slechts één verschil tussen de twee doelmannen. "Courtois heeft veel meer ervaring, aangezien hij bij grotere ploegen gespeeld heeft, zoals Atlético en Real Madrid. Hij heeft veel meer jaren dienst op het allerhoogste niveau. Maar ik denk dat dat het enige verschil is."