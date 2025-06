Nieuw JPL-avontuur voor ex-Anderlechtspeler na degradatie met Beerschot op komst?

Antoine Colassin maakte vorig jaar de keuze om de RSCA Futures te verlaten voor een avontuur in de Jupiler Pro League bij Beerschot. Een jaar later zit hij alsnog opnieuw in de Challenger Pro League. Of komt het zover niet?

Antoine Colassin kwam uit de jeugd van Charleroi en Anderlecht in de A-kern terecht in 2020. De spits stond te boek als een groot talent, maar dat kwam er de voorbije jaren niet helemaal uit. Hij werd een jaar verhuurd aan Zulte Waregem en daarna ook aan Heerenveen, maar kon daar nooit helemaal doorbreken. In 2023 werd hij naar de B-kern van Anderlecht verwezen. Nieuw avontuur in eerste klasse? Een jaartje later had hij het gezien in de Challenger Pro League en ging hij aan de slag bij Beerschot. Met zes doelpunten en zeven assists was het seizoen van Antoine Colassin zeker niet slecht te noemen. Toch degradeerden De Mannekes en zo zit Colassin voorlopig opnieuw in de Challenger Pro League. Al moet dat niet zo blijven, want de spits aast op een nieuw avontuur en lijkt al te weten waar hij heen wil. Stabiliteit gezocht "Iedereen die zegt dat hij/zij gelukkig is in de tweede klasse, terwijl hij/zij het jaar ervoor in de eerste klasse speelde, liegt. Ik ben hier gelukkig, maar ik moet de mogelijkheden zien", aldus Colassin zelf in La Dernière Heure. "Het is niet mijn favoriete aspect van voetbal, maar ik moet erdoorheen. Als ik vertrek, kies ik voor België. Voor mijn familie en omdat ik het gevoel heb dat ik in België nog niet alles heb laten zien wat ik wilde. Ik wil stabiliteit, een project.”