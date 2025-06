"Vreemd dat België het FIFA-reglement niet had begrepen": talent wou Rode Duivel worden, maar nu loopt alles mis

Mile Svilar maakt indruk in de Italiaanse competitie. Maar dit heeft hem nog steeds geen enkele selectie opgeleverd voor het Servische team.

Mile Svilar beleefde geweldig seizoen in Italië. De doelman van Roma heeft 16 cleansheets in de Serie A, één minder dan Alex Meret (Napels), de nummer één op dat gebied de laatste maanden. Hij was echter de beste keeper in de Serie A. Het Belgisch Servische fenomeen wint aan kracht maar heeft pech in de nationale ploeg.

Hij werd geboren in Antwerpen, opgeleid bij Anderlecht en was Belgisch international tot de U21. In 2021 koos de zoon van Ratko Svilar voor het Servische nationale team. Maar hij speelde slechts een helft in een vriendschappelijke wedstrijd en is al vier jaar niet meer opgeroepen. In Servië ligt er veel druk op bondscoach Dragan Stojkovic: de fans en journalisten willen Svilar terugzien, maar de bondscoach houdt vast aan zijn beleid.

"Verwacht niet dat ik naar Rome ga om iemand te smeken. Dat zal niet gebeuren. Ik kan gaan lunchen of een koffie gaan drinken, maar... Ze hebben fouten gemaakt in de stappen. Veel succes. Men vertelde me dat hij zich wilde richten op de club, zich wilde concentreren op de verdediging van Roma", legde Stojkovic uit op een persconferentie, geciteerd door het medium 24 Sedam.

"Ik heb hem de kans gegeven om te debuteren voor Servië toen hij in het B-team van Benfica zat, toch? Dat klopt. Ik beschouwde hem als een jonge speler met potentieel. Sinds die dag heeft hij voortdurend oproepen gekregen. Bij Roma was hij aanvankelijk de reservedoelman voor Rui Patricio en toch heb ik hem opgeroepen", gaat de bondscoach verder.

Stojkovic waardeerde het niet dat Svilar weigerde, in de veronderstelling dat hij voor de Rode Duivels kon spelen (wat onmogelijk bleek te zijn): "Op een gegeven moment besloot hij een nieuwe stap te zetten en zei hij dat hij niet meer moest worden opgeroepen, omdat hij niet meer wilde worden geselecteerd. Het zou dom zijn geweest om tegen zijn wil in te gaan, dus ik heb het geaccepteerd. Later bleek dat hij was opgeroepen om voor België te spelen. Het is een beetje vreemd dat ze de FIFA-regels niet helemaal begrepen hadden. Hij kan vandaag alleen voor Servië spelen".