Dit zijn de eerste woorden van Ivan Leko als hoofdcoach van KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ivan Leko werd op woensdag aangesteld als hoofdcoach van KAA Gent. De Kroaat sprak een eerste keer als trainer van de Buffalo's.

Er moet deze zomer wat veranderen bij KAA Gent, dat is zeker. Tijdens de play-offs verdween het vertrouwen volledig, wat tot een rampzalige reeks eindigde met een laatste plaats in PO1 als gevolg.

Danijel Milicevic werd ontslagen als trainer van de Buffalo's, nog een gevolg van de slechte prestaties. Zijn opvolger is inmiddels bekend: Ivan Leko heeft Standard verlaten om naar KAA Gent te trekken.

"Ik ben hier om te bouwen en te winnen", waren zijn eerste woorden op de clubwebsite. "De supporters mogen een ploeg verwachten die strijdt, voetbalt en groeit."

Bij Standard toonde hij al dat hij voor een vechtende ploeg kan zorgen. "Ik heb gekozen voor het project én de mensen van KAA Gent. We gaan samen hard werken, met ambitie voor de toekomst."

Ook Sam Baro is blij met de keuze. "Na een moeilijke periode kiezen we voor een nieuwe koers en een duidelijke leider met autoriteit. Ivan Leko is een coach die leiderschap koppelt aan voetbalinzicht en energie."

"Hij kent de Belgische competitie door en door, weet hoe het is om te presteren onder druk, en kan brengen wat we op dit moment nodig hebben. Het sportieve departement staat unaniem achter deze keuze", besluit hij.