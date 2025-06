Waarom een terugkeer van Romelu Lukaku naar Anderlecht zo voor de hand liggend is

Romelu Lukaku en Anderlecht, dat is een ware liefdesgeschiedenis. De doelpuntenmaker zal aan het einde van zijn carrière terugkeren naar de Brusselse club. Maar hoe valt zo'n liefde voor paars-wit te verklaren en waarom lijkt zijn terugkeer zo vanzelfsprekend? Een analyse.

Veel spelers zeggen dat ze aan het einde van hun carrière terug willen keren naar hun favoriete club voordat ze uiteindelijk stoppen ... zonder terug te keren naar 'huis'.

De redenen voor het niet ondertekenen kunnen talrijk zijn: een te laag aangeboden salaris, een fragiel lichaam dat plotseling dwingt om te stoppen met spelen of de wens om uiteindelijk naar een land te emigreren dat een buitensporig salaris biedt.

Romelu Lukaku naar Anderlecht?!

In België is er een speler van wie een terugkeer naar zijn favoriete club onvermijdelijk lijkt. Dat is natuurlijk Romelu Lukaku. De Rode Duivel is duidelijk, hij zal op een dag terugkeren naar Anderlecht, daar bestaat geen twijfel over. "Natuurlijk zal ik terugkomen. Ik denk veel eerder dan de mensen denken," verklaarde hij vorig jaar aan RTL Sports.

Ik heb beloofd aan mijn zoon dat ik terug zal komen

Afgelopen maart onthulde de in Antwerpen geboren Lukaku zelfs dat hij het aan zijn zoon beloofd had in een interview met Corriere dello Sport: "Ik heb aan mijn zoon beloofd dat ik zal terugkeren." Zijn liefde voor paars-wit is groot.

Hij plaatst regelmatig berichten op zijn sociale media om het A-team te steunen, maar ook soms de jeugdteams. Onlangs stuurde hij bijvoorbeeld een videoboodschap om het U12-team aan te moedigen voor hun Goal Cup-finale. Hij brengt zelfs af en toe bezoeken aan trainingen of wedstrijden van de jeugdteams van de club of woont wedstrijden van het A-team bij.

Opgegroeid in Anderlecht

Lukaku speelde in totaal vijf jaar bij Anderlecht. Maar waarom is de band tussen de meest succesvolle club van België en de topscorer in de geschiedenis van het Belgische nationale team zo sterk? Het is eenvoudig: Anderlecht is de club die hem heeft geholpen zich te ontwikkelen als voetballer. Daar zette hij zijn eerste professionele stappen en voelde hij de eerste prikkels op de professionele voetbalvelden. Anderlecht is veel meer dan alleen een team voor Big Rom, het is een familie die hem heeft gevormd als speler, maar ook als mens.

Zelfs Marc Coucke heeft bevestigd dat de Brusselse ster zal terugkeren naar huis. "Ja, hij zal terugkomen, maar ik weet niet of dat binnen een, twee of drie jaar zal zijn. Het zal nog niet dit seizoen zijn. Hij heeft de titel gewonnen met Napoli, hij moet ervan genieten volgend seizoen in de Champions League. Maar hij droomt van Anderlecht", zo vertelde de zakenman aan VTM.

Romelu Lukaku is niet de enige die wil terugkeren naar zijn favoriete club

Een andere speler lijkt op dit moment erg dicht bij een terugkeer naar zijn jeugdclub: Axel Witsel is goed op weg om deze zomer terug te keren naar Standard Luik. Deelname aan het WK voor clubs vertraagt echter de zaak, aangezien hij deel uitmaakt van de Atlético Madrid-selectie.

Ook andere spelers zijn teruggekeerd naar hun favoriete club. Vincent Kompany keerde bijvoorbeeld terug naar Anderlecht voordat hij in 2020 met pensioen ging. Het beëindigen van zijn carrière waar alles begon is echter niet voor iedereen weggelegd. Kevin De Bruyne was daar duidelijk over. "Nee, daar heb ik geen interesse in. Ik heb niets te winnen in België, ik wil niet", zei hij over een mogelijke terugkeer naar de Belgische competitie tijdens een interview met RTL Sports.