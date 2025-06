Na alle speculaties over blijven of vertrekken: Kasper Dolberg zegt zelf hoe het zit

De voorbije dagen werd er danig gespeculeerd over de toekomst van Kasper Dolberg. Nu legt hij zelf uit hoe de kaarten liggen.

Over Kasper Dolberg doen de voorbije dagen heel wat geruchten de ronde. In sommige berichten is het duidelijk dat hij blijft, volgens anderen vertrekt hij hoe dan ook.

“Ik weet het niet”, vertelt de Deen zelf aan Het Nieuwsblad. “In principe lig ik nog twee jaar onder contract, dus ik ga ervan uit dat ik binnenkort terugkeer naar Brussel en de voorbereiding bij Anderlecht aanvat.”

Maar toch laat hij een opening voor een mogelijk vertrek. “Ik heb gesproken met de club: ik heb gezegd wat ik dacht, zij hebben hun ideeën. Dus ik heb het gevoel dat we wel een duidelijk beeld hebben van wat er moet gebeuren. Maar het blijft afwachten.”

De Deen heeft nog de ambitie om hogerop te spelen, maar dan moet er wel een ploeg zijn die hem echt wil en alles juist weet te regelen met Dolberg. “Voorlopig ga ik ervan uit dat ik terugkeer. Ik heb ook niet echt een voorkeur waar ik naartoe zou willen. Net zoals ik ook niets uitsluit. Het is aan de club in kwestie om me eventueel te overtuigen.”

De komst van Hasi zou wel eens een rol kunnen spelen, want de nieuwe trainer is een echte clubman die dat ook probeert door te geven aan de spelers. “Hij geniet respect en aanzien. Ik vind dat hij duidelijke ideeën heeft over hoe hij wil spelen. Het wordt interessant”, besluit Dolberg over zijn baas sinds de play-offs.