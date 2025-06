OFFICIEEL: Marc Wilmots in de wolken, Standard heeft belangrijke pion beet

Standard Luik had onlangs afscheid genomen van Réginal Goreux, die de SL16 Football Campus leidde. Nu weten we wie de Haïtiaan vervangt.

Na de gezamenlijke vertrekken van Réginal Goreux en Sébastien Grandjean, met wie het nieuwe management van Standard had besloten de samenwerking niet voort te zetten, weten we nu wie de academie van Luik onder zijn hoede zal nemen.

Terwijl Stéphane Guidi, tot nu toe coach van Standard Femina en eerder bij de U21, al was benoemd als de nieuwe coach van SL 16, is het nu Hicham El Alaoui die door stamnummer 16 is benoemd als de nieuwe academiedirecteur.

El Alaoui, een 37-jarige Luikenaar, heeft al eerder bij Standard gewerkt, waar hij van 2014 tot 2018 de jeugdteams trainde voordat hij elders in België ervaring opdeed. Hij was actief bij Sporting Charleroi (opleider-videocoach), RFC Seraing (assistent-coach-analist), KAA Gent (assistent-coach-analist van de U21-U23) en Francs Borains (assistent-coach en hoofdcoach).

Sinds afgelopen december was Hicham El Alaoui teruggekeerd naar Sporting Charleroi, waar hij hoofdcoach werd van de Zebra Elites, het U23-team in eerste nationale. Nu keert hij dus vanuit het Mambourg terug naar zijn thuisbasis.

Marc Wilmots reageerde al kort. "Zoals ik enkele weken geleden bij mijn terugkeer al zei: onze Academie moet opnieuw haar uitstraling van weleer terugvinden en opnieuw een referentie worden in het ontdekken en ontwikkelen van jong talent."

"Hicham kent de clubcultuur en zijn rijke, gevarieerde ervaring - die bovendien bij ons begon - zal hem in staat stellen om, samen met bekwame en gemotiveerde mensen rond hem, onze jeugdopleiding nieuw leven in te blazen."