'Eerste concrete stap gezet voor terugkeer van Lukaku naar Anderlecht'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Marc Coucke maakte vorige week al duidelijk dat Romelu Lukaku zeker terugkeert naar RSC Anderlecht. Alleen kon hij er geen datum op plakken wanneer het een feit zal zijn.

Big Rom ligt nog tot 2027 onder contract bij Napoli. De kans dat hij die tijd volledig rond maakt in Italië is dan ook groot. Zeker met de komst van maatje Kevin De Bruyne.

Maar ondertussen is er ook een eerste concrete stap in ons land gezet voor de terugkeer van Lukaku naar Anderlecht. Het Nieuwsblad meldt dat hij een huis zal bouwen in Dilbeek.

“Het is nog niet officieel”, zegt burgemeester Willy Segers aan de krant over het feit dat Lukaku een huis zou bouwen in Dilbeek. “Maar ik heb de bouwplannen van Romelu ook vernomen.”

Dilbeek en Anderlecht, het is een gouden huwelijk. “Paul Van Himst woont hier nog altijd, maar ook Zetterberg, Rensenbrink, Marc Degryse hadden hier een huis.”

Big Rom zal dan ook met open armen ontvangen worden. “Toen Sven Kums de Gouden Schoen won, hebben we dat in de gemeente ook goed gevierd. Romelu Lukaku is hier zeer welkom en zal zich snel thuisvoelen.”