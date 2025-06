'Kapitein van team uit JPL vertrekt: minstens drie Belgische concurrenten op de loer'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lennard Hens heeft afscheid genomen van FCV Dender EH aan het einde van het afgelopen seizoen. Hij is nu transfervrij en zou een nieuwe kans kunnen krijgen in de Jupiler Pro League, al zijn er ook nog andere ploegen die hem willen.

Lennard Hens (29 jaar) tekende bij FCV Dender in 2019, toen de Vlaamse club nog in de Eerste Amateurliga speelde. Hij maakte de promotie naar het professionele niveau mee en vorig jaar ook de promotie naar de Jupiler Pro League.

Aanvoerder bij Dender

Met de aanvoerdersband om zijn arm begon hij het seizoen als onbetwiste basisspeler, tot een enkelblessure hem maandenlang aan de kant hield. Hens keerde geleidelijk terug in het basiselftal en speelde alle 10 wedstrijden van de Europe Play-offs.

Maar nu zijn contract afloopt, heeft Lennard Hens niet bijgetekend en hij verlaat dus "zijn" Dender. De sterke, veelzijdige middenvelder vertrekt met een respectabel trackrecord van 144 wedstrijden, 27 doelpunten en 18 assists, wat hem mogelijk een transfer naar een andere club in de Jupiler Pro League kan opleveren.

Veel interesse

Volgens Het Laatste Nieuws toont KV Mechelen interesse in Hens, klaar om te profiteren van het verrassende niet-verlengen van de aanvoerder van Dender. Maar niet alleen Mechelen is geïnteresseerd: ook KV Kortrijk zou een poging willen wagen.

Voor zijn tijd bij Dender speelde Lennard Hens voor Racing Mechelen en Rupel Boom, nadat hij was opgeleid in Neerpede en speelde voor de jeugd van RSC Anderlecht tot aan de U18. Ook Westerlo werd genoemd, maar is volgens Hens nooit concreet geweest.