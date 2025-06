Géén afsluiter in Verenigde Staten of Saoedi-Arabië: 'Luka Modric verrast met keuze voor Europese topclub'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Luka Modric is op zoek naar een nieuwe club. Zijn pad leek langs de Verenigde Staten of Saoedi-Arabië te lopen, maar de Kroaat gaat voor een héél opvallende uitdaging.

Luka Modric nam na 15 jaar afscheid van Real Madrid. De 39-jarige Kroaat kreeg geen nieuw contract van De Koninklijke.

De voormalige Gouden Bal denkt er echter niet aan om te stoppen. En het moet gezegd: de geïnteresseerde clubs staan in de rij.

Clubs staan in de rij

Uit de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië is er de nodige interesse, maar ook enkele Turkse clubs zien een versterking in Modric.

De Italiaanse media weten echter dat Modric voor een héél opvallende uitdaging gaat. De Kroaat staat dicht bij een transfer naar AC Milan.

Waar speelt Luka Modric volgend seizoen?

De 39-jarige middenvelder onderhandelt momenteel over een contract van één seizoen mét optie op een bijkomende jaargang. Zien we héél binnenkort rood-zwarte rook in Milaan?