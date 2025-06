Franky Van der Elst doet opvallende onthulling over Hans Vanaken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hans Vanaken speelde bij Club Brugge weer een enorm goed seizoen. De kapitein pakte met blauw-zwart de beker, legde in de Champions League een geweldig parcours af en greep maar net naast de titel. Nu kan hij opnieuw een kans grijpen bij de Rode Duivels.

Vanaken staat er al een tijdje om bekend nogal graag verbaal te willen opvallen. Niet iedereen ziet het even graag gebeuren, vooral supporters van de tegenstander.

"Dat zit er van jongs af aan in", zegt Franky Van der Elst bij Het Belang van Limburg. De voormalige Rode Duivel kent Vanaken nog heel goed. Hij liet hem bij Lommel SK debuteren. "Zelfs op training durfde Hans al eens te zagen als iets hem niet zinde.

"Maar ik moet eerlijk toegeven: ik kon hem er niet vaak op betrappen dat hij het bij het verkeerde eind had, meestal had hij gewoon een punt. Dat is nu nog steeds zo."

"Ik begrijp wel dat zijn gebabbel op het veld vervelend kan zijn voor een tegenstander en kan me voorstellen dat sommigen weleens denken: ‘Komaan Vanaken, stop met zeuren.’ Of hij door de jaren heen rustiger geworden is? Goh, ik vind wel dat hij nog altijd veel praat op het veld, hoor", besluit Van der Elst al lachend.