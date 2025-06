Het kan snel gaan: Andries Ulderink heeft heel opvallende uitdaging beet na vertrek bij Antwerp

Lang heeft Andries Ulderink niet moeten zoeken naar een nieuwe werkgever. De Nederlander gaat aan de slag bij Cape Town City.

Andries Ulderink is ondertussen geen coach meer van Antwerp. De Nederlander begon op 4 maart bij The Great Old, maar de play-offs liepen niet zoals gehoopt.

Antwerp eindigde op de vijfde plek en speelde een barragewedstrijd tegen Charleroi voor het laatste Europese ticket. Die wedstrijd verloor Antwerp uiteindelijk met 1-2, na een late winning goal van de Carolo's.

Er werd dus beslist om het contract van Ulderink niet te verlengen. Maar hij had al aanbiedingen op zak. Lang heeft hij dus ook niet zonder club moeten zitten.

Volgens Farpost stond Ulderink woensdag voor een eerste keer op het trainingsveld als nieuwe coach van Cape Town City. Eerder was hij tussen november 2018 en januari 2020 al trainer in Zuid-Afrika.

De Nederlander zal onmiddellijk het roer overnemen nu de club zich voorbereidt op de cruciale play-offs in de Premier Soccer League. Antwerp blijft verder zoeken naar een nieuwe coach, aangezien Ivan Leko voor KAA Gent heeft gekozen.